Kuigi praegu on Eestis olemas legitiimne võimalus pidada volikoguistungeid ka elektrooniliselt, kutsus 74-aastane Kuu­salu vallavolikogu aseesimees Värner Lootsmann (KE) eelmisel nädalal volikogu kokku Kuusalu kooli aulasse. 19 liikmest ilmus kohale 17, kes istusid eraldatud laudade taga, maskid ees. «Aga kes ütles, et peab e-istungit pidama? Ja seadus samas ei ole öelnud, et tavalist istungit ei tohi pidada,» ütles Lootsmann selgituseks.