Eesti lühiuudised

Tellijale

Lutsar: seni kuni riigid on kinni, tuleme Eestis toime

Covid-19 tõrje teadusnõukoja liikme, viroloogia professori Irja Lutsari sõnul oleme nakatunute arvu plahvatusliku kasvu tõenäoliselt ära hoidnud. «Seni kuni kõik riigid on kinni, ei ole mul suurt muret. Oma puhanguga saame me Eestis tõenäoliselt ikkagi hakkama.» Tema hinnangul on peamine küsimus selles, kuidas edasi minna. «Mina tahaksin elada avatud Euroopas, aga see on kompromisside küsimus. Väga loodan, et Euroopa Liit võtab juhtohjad enda kätte. See ei ole Eesti tasemel otsus, aga usun, et keegi ei taha elada suletud Euroopas,» tõdes professor. Lutsari sõnul täidavad piirangud siiski otstarvet, sest ilma võiks olukord veelgi halvem olla. Lutsari hinnangul Eesti ülirangeid meetmeid, nagu olid Hiinas, kehtestama ei pea. «See, mis seal toimus, oli päris õudne. Kui meie meditsiinisüsteem vastu peab, võiks Eestis kehtida ikkagi inimestele vastuvõetavamad piirangud,» hindas professor. PM