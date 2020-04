Spordi lühiuudised

Tellijale

Veerpalu saab riigilt endiselt tuhandeid eurosid

Murdmaasuusatamise kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu võib küll olla avalikkuse silmis muutunud dopingupetiseks, kuid Eesti riigi silmis on ta endiselt kahekordne olümpiavõitja. Seetõttu kehtivad 49-aastasele Veerpalule mitme­sugused privileegid. Näiteks eelmise nädala lõpus maksis kultuurkapital talle välja 5400 euro suuruse tunnustuspreemia, mis on mõeldud olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlastele. Kuue aasta pärast hakkab Veerpalu saama olümpiavõitjale mõeldud pensioni, mis on seotud keskmise palgaga. 2020. veebruari seisuga oli riiklik toetus 1291 eurot kuus.