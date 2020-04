Hardo Pajula: märkmeid Lääne revolutsioonilisest traditsioonist

Tellijale

«Ajaloo vedurites» jõuab autor aga järeldusele, et vaatamata kõikidele oma iseärasustele oli bolševike võimuhaaramine Euroopa revolutsioonilise traditsiooniga heas kooskõlas. Mida eelnimetatud traditsioon siis endast õigupoolest kujutab? Malia kõige olulisemaks teoreetiliseks lähtekohaks on seisukoht, et revolutsioonid on läbinisti euroopalikud nähtused, mille lätteid tuleb otsida meie maailmajao eriomastest institutsioonidest ja kultuurinormidest. Malia ei pea siinkohal kõige kaalukamaks mõtlejaks mitte Marxi, vaid Max Weberit, kes ei rääkinud revolutsioonidest midagi, kuid väitis, et kapitalism sündis Euroopas tänu siinse religiooni – esmajoones kalvinismi – iseärasustele. Malia sõnul ulatub aga religiooni mõju veel palju kaugemale. Selle juured viivad meid Euroopa sünnini Rooma kultuuri varemetest. «Mitte kunagi pole ilmalik ja vaimulik võim moodustanud sellist tervikut,» kirjutab teine ajaloolane Paul Johnson karolingide renessansist 9. sajandi künnisel. Selle eksperimendi käigus saavad kristlusest ja Euroopast paarikmõisted ning tekib tänapäeva maailma institutsionaalne pinnas, kuhu revolutsioonilised seemned kukkuda saavad.