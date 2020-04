Rohkem, kui ühele inimesele vaja. Sõiduproov LR Range Roveriga

Tellijale

Püsige kodus. Kui teil on juhtumisi Range Rover, siis pole seda keeruline teha. Te oletegi nagu kodus. See auto on tõesti suur, suurem kui elu, ja selle saab silmini luksust täis toppida, nii et millestki ei jää puudu. Šampanja on külmas, kaks klaasi ootel, tagumise ukse saab sulgeda nupust keskkonsoolis, sest küünitadeski ei ulatu istmelt ukselingini. Pikendatud telgede vahega versioonis saab autojuhiga kaks meetrit sotsiaalset distantsi kätte, kui hästi tahta. Siin-seal sädelevad pisidetailid, kuid midagi pole priiskavalt üleliia. Automaailmas pole siit enam palju kuhugi edasi minna. Absoluutse tippversiooni hind jääb kusagile 250 000 kanti. Tema sappa võib haakida kõike, mis teil vaid pähe tuleb. Planeedil Maa on vähe takistusi, mida ta pole võimeline ületama või mille kõrvalt mööda sõitma. Sellises kodus võib püsida.