Range Rover saab 50-aastaseks. Ajaloost selgub nii mõndagi üllatavat

Ettevalmistused nelikveolise luksusmargi loomiseks algasid neli aastat varem, 1966. aastal. Britid käisid uute ideede otsingul Ameerikas luurel ning märkasid, et teisel pool ookeani oli juba tekkinud arvestatav seltskond, kellele meeldis matkata, maastikul liikuda, kes vedasid auto järel mingit nodi ning tahtsid aina paremaks muutuvatel sirgetel maanteedel mugavalt ja kiiresti sõita. Näiteks Ford Bronco (mille taassünd just äsja koroonaviiruse tõttu edasi lükkus) vuras Ameerikas edukalt. Idee hakkas brittidele meeldima.

Ettevõtmise eestvedajaks sai Charles Spencer King. Peainsener hüüdnimega Spen töötas Roveri projektisõidukite kallal, kuid tähelepanuväärne on fakt, et tema onud olid vennad Wilksid. Ja vennad Wilksid asutasid 1948. aastal Land Roveri. Nii et suguvõsa värk.