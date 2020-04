Yasmyn kõlab rabavalt hästi! Ja täiesti teistmoodi kui ükski muusik siinmail. Viimane aeg klaariks teha – rahvusvahelise välimuse ja vägeva lavapersooni taga on Lasnamäe korteris venna kõrval muusikat tegema hakanud eesti tüdruk.



Yasmyn Sinencia Kass ei näe eestlase moodi välja. Samuti on teda julguse ja ebatavaliselt kõrge energia poolest raske kohalikku raamistikku pressida. Ometi tunneb rahvusvahelise pere – Victoria Kassi ja Joel De Luna – laps end sedavõrd eestlasena, et tabab kõige peenemat huumorit ja peidetud vihjeid. Ta on oma nii siin kui ka Ameerikas, kahel rindel, millele artistina keskendub.

Yasmyn sai artistina nähtavaks-kuuldavaks alles mõne aasta eest, kuid teda märgati silmapilk. Debüütplaat «SlowFall» teenis Eesti Muusikaauhindade nominatsiooni ja uus lühialbum «Illusions» läks samuti kohe lendu. Esimesed live’id tõid kutsed rahvusvahelistele mõjukatele festivalidele Eurosonic Noorderslag ja Europavox. Kuid tänu tutvustele pole Yasmynile midagi hõbekandikul kätte toodud, kõik kontaktid ja võimalused on ta endale ise välja võidelnud.

YASMYN - orkaan laval. «Lava on lihtsalt minu koht! Olen terve elu olnud esineja ja väike eputis.» FOTO: Tallinn Music Week

Kuidas inimesed reageerivad, kui sind esimest korda laval näevad ja kuulevad?

Nad ütlevad, et mu lavaline olek on väga eriline. Ma jään meelde. Lava on lihtsalt minu koht, olen terve elu olnud esineja ja väike eputis. Käisin WAFi laulukoolis, tantsisin, mängisin klaverit, joonistasin... No ma ei saa elada ilma loominguta!

Panen laval rõhku ka visuaalsele elamusele –töötan koos stilist Liisa-Chrislin Saleh’ga, meil on pöörased kostüümid ning minuga koos on laval DJ ja trummar. Ma pole veel kaugele jõudnud, aga inimesed ütlevad, et käitun nagu päris artist.

Mulle meeldib täiega, mis mu isa 1999. aasta «Eesti laulu» konkursil tegi. Vaatan seda energiat loos «Opera On Fire» ja saan aru, kust minu ja mu venna esinemiskarakterid tulevad. Kui ta on laval, siis ta on laval, midagi muud ei eksisteeri! Tal on täiesti suva, ta on nagu transis. Ma tunnen ise ennast laval täpselt samamoodi. Aga seesama eriline geen on ka mu tädil (Carmen Kass) ja kahel väikesel õel.

Tegutsed paralleelselt Los Angeleses ja Tallinnas, kuidas sa USA muusikaringkonda sattusid?