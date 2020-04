Maailma moehitt number üks, mille igaüks saab kodus ise välja võluda 

Tellijale

Sellest saab nüüd 12 aastat. Ei, mitte eelmisest majanduslangusest. Eelmisest korrast, mil heegeldatud rõivad maailma moelavadel sedavõrd säravat triumfi nautisid. Nüüd on niidisilmustest sündinud ilu tagasi ja... eks moemaailma sõnumeid seovad alati salajased seoseniidistikud.

Moehiti hea külg on tõsiasi, et meie siin Eestis ei pea kõrgmoe käsitöö eest tuhandeid letti laduma, vaid valdame ka ise heegelnõela nõiakunsti. Käsitööoskused pole ununenud, ja kui ongi, siis jagub meil loomupärast kannatlikkust need uuesti selgeks õppida. Heegeldusmaania moemaailmas

Kui endal ideid napib, võib vaadata, mida võrratut on kokku heegeldanud Giambattista Valli, Dolce & Gabbana või Fendi moemajade meistrid. Praegu pöördub maailm tagasi püsiväärtuste juurde ning käsitöö on alati väärtuslik. Juba sellesse pandud aeg ja armastus kinnitab seda.

Ning kui see on sündinud su enda sõrmede ja fantaasia abil, on uus ese ka täiesti ainulaadne. Parim kõrgmood, mis muutunud väärtushinnangutega, korraga kaineks ja säästvaks ehmatanud moemaailmas olemas olla saab!

Eestis leidub hulgaliselt käsitöömeistreid, kes heegelnõelaga osavad ümber käima. «Ega ma ise ennast meistriks ei nimeta, aga heegeldada meeldib küll väga,» mainib Anu Salujärv, kelle imelised rõivad ja heegeldatud ehted leiab Facebooki lehelt Zasala. «Tegelikult olin juba noorena väga kirglik heegeldaja, kõigile käterättidele tegin pitsid äärde. Siis tuli pikk paus, aga ema hooldama jäädes avastasin ammuse kire taas.»

Anu mõistis, et aeg on leida oma stiil. Nii sündisid heegeldatud ehted, kraekaunistused ja udupeentest silmustest kleidid. Esimesed ikka endale, siis tekkisid juba huvilised, kes soovisid endale ka, ning lumepall läks veerema. Hinnaline kunst