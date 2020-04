Aarne Seppel: Keskerakond õpib uusi trikke vaevaga

Värske Kesknädala kaaneposter annab teada: «Toetame abi vajavaid valdkondi», loosungi all on mummude sees valdkonnad ja summa ning veel allpool Keskerakonna ministrid, peaminister keskel. Summade vahemik oli 25–300 miljoni euroni ja esmamulje ütles: ossa! Küll meil on alles suurepärased ministrid – omast taskust maksvad kinni miljardi jagu kriisikahjusid. Aga miks peaminister kõikse kitsim on – ainult 25 miljonit käib välja, samas kui valitsuse noorim minister käib välja 300 miljonit eurot.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb poseerib Kesknädalaga, mille esilehel on palju pahameelt tekitanud reklaam. FOTO: Keskerakond

Paralleel 2007. aasta raudtee tagasi ostmise reklaamiga oli silmatorkav. Aga tekitas ka muret, kas tõesti on lähikümnendil jälle oodata suurt Keskerakonna pereheitmist. Kunagises raudteereklaamis astusid üles Evelyn Sepp, Kalle Laanet, Margus Metstak, Olga Sõtnik, Lauri Laasi, Ain Seppik ja loomulikult Edgar Savisaar. Mis te arvate, kui paljud neist endiselt Keskerakonna liikmed on? Ainult Savisaar ja tema ka ainult sellepärast, et teda ei oleks viisakas välja visata.

Kes läks ise, kes visati. Vahepeal on Keskerakond ikka püüdlikult skandaale kogunud, aga võitnud ka peaministritooli ning saanud kaks korda kriminaalkorras karistada. Võiks ju siinkohal nentida, et ju Eesti rahvas vääribki sellist erakonda valitsust juhtima. Kui poleks alates 2016. aasta lõpust tänaseni kestvat Jüri Ratase ja teiste erakonna juhtide mainekampaaniat, mille narratiiviks on uuenenud, edumeelne, progressi esindav lugu. Tuleb tunnistada, et mainepesu on olnud edukas, peaministri kõmiseval häälel edastatud tihtipeale sisutute vastuste üle on ikka hea nalja teha, kuid võrreldes kümne aasta taguse ajaga on erakonna maine otsustavalt muutunud.

Paraku tuleb ülejäänud erakond mainepesuga väga vaevaliselt kaasa, vana kaardiväe tegevusest tekkinud porijälgi ja hingematvat haisu on näha ja tunda tänaseni. Kindlasti tuleb ühel hetkel muutus, sest vanad astuvad kõrvale või viivad tervisehädad nad kõrvale. Aga kusagil erakonna süvastruktuurides on omandatud teadmine, oskused ja küüniline maailmapilt.