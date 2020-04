Tellijale

Moskva korrutab, et Konev juhtis Ida-Euroopa puhastamist Natsi-Saksamaa vägedest. Samas vaikib sellest, et just tema surus veriselt maha Ungari kommunismivastase revolutsiooni 1956. aastal (üle 2700 hukkunu) ning osales Praha kevade mahasurumise ettevalmistuses 1968. aastal, mil Moskva otsustas lämmatada Tšehhoslovakkia rahuliku demokratiseerumise. Hukkus üle 130 inimese, esimeses laines põgenes repressioonide eest läände üle 70 000 inimese.