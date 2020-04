Virtuaalne veiniõhtu algajale ehk kuidas end kogemata üksinda purju juua

Tellijale

Et asjal oleks natukenegi rafineeritum mekk, tõttab appi Valgejõel asuv Veinivilla. Kui ma neil eelmisel kevadel esimest korda külas käisin, aega veinivannis veetsin ning uimase peaga veiniorienteerumisel osalesin, sain juba maitse suhu. Kõige suuremaks üllatuseks oli ehk see, et eestimaised veinid võivad olla väga head – ei pea üldse kartma, et su maitsemeeli paitab mõni 20 aasta tagune mälestus suhkrusest mustsõstrapuskarist.