TÜ teadlased: kuidas ühiskond mobiilpositsioneerimisest võidaks

Tellijale

Inimeste liikumise läbimõeldud korraldamine aitab kiiremini tulla välja koroonakriisist ja taastada normaalse elurütmi. Selliseid kriitilisi olukordi tekib aga pidevalt, ka praeguse kriisi järgselt, ning elanike paiknemise teabest sõltuvad inimeste elud. Näiteks möödunud aasta sügistormi ajal oli pääseameti jaoks oluline teada, kui palju inimesi asub erinevates ohupiirkondades. See teave on oluline ka tavaolukorras, näiteks Eesti Pank on kogu maailmas teerajaja mobiilpositsioneerimispõhise turismistatistika tootmisel.