Trad.Attack!: Kui ussi konksu otsas ei vaheta, ei siis uusi kalu tule

Tellijale

Kui sassi eriolukord Trad.Attack!-i plaanid lõi?

Jalmar Vabarna: Uue plaadi kontekstis väga ei löönudki midagi peale selle, et kõik intervjuud ja promod peame tegema veebi kaudu. Tõsi, mais plaanis olnud kontserdi Saku suurhallis lükkasime edasi ja see toimub 26. septembril. See on kõige suurem muutus, aga põhjused on väga selged. Tegemist on sisehalliga ja väga suure publikuhulgaga ning ka produktsioonimeeskond on väga suur. Aprilli kalender oli täis igasuguseid proove ja ettevalmistamisi, aga me ei saanud neid kuidagi teha. Nii et isegi kui mai alguses öeldakse, et kõik on jälle okei, ei jõuaks me valmis. Aga kontsert ära ei jää, toimub lihtsalt varasügisel. Ja tuleb seda vägevam.

Albumi väljaandmise riski ikka võtsite?

Sandra Vabarna: Mitte ainult ei riski, vaid anname suure julgusega välja! Tundub, et nii endal kui ka teistel on vaja midagi uut. Kõik asjad on ära kuulatud, kõik asjad on ära loetud. See, et plaadi anname välja siis, kui plaanisime, rõõmustab paljusid. Me ise oleme ju ka nii kaua oodanud. Rohkem ei jõua!