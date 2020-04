Burda, meie iidol

Tellijale

Kaheosaline telesari algab selle perioodiga, mil Burda on juba küpses eas abielunaine, II maailmasõda on paar aastat läbi, kuid sõja sünge vari on endiselt Saksamaa kohal. Anne (siis veel sellise nimega) unistab juba mõnda aega oma õmblusajakirja väljaandmisest ja räägib sellest kirjastajast abikaasale, kuid mees laidab mõtte maha.

Vaesest perest pärit Anne lapsepõlvel pikemalt ei peatuta, ka ei raisata aega sellele, kuidas tal õnnestus endale rikas mees sebida. Igal juhul on filmiloo alguseks abielus oldud üle kümne aasta, sest paari vanim poeg on teismeeas ja keskmine poiss kümme. Siis selgub, et härra Burda on teises linnas kõik see aeg armukest pidanud ja tollel armukeselgi on laps, kes nimetab härra Burdat oma isaks. Seebi­ooper muutub kiiresti võimuvõitluseks ja malbest Annest saab raevukas Aenne.