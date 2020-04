Luik: Venemaa kasutab kriisi NATO vastu

Tellijale

Eesti vaatenurgast kindlasti kõige olulisem oli rõhutamine, et NATO põhifunktsioonid on endised. Ehk siis heidutus ja NATO territooriumi kaitse artikli 5 raames, loomulikult ka NATO rahvusvahelised operatsioonid.

Kindlasti on ka väga tähtis, et me toetame vastastikku Covid-19 käes kannatavaid riike, eriti neid NATO riike, kes on saanud raskema hoobi. Aga see on ikkagi üks toetusfunktsioon.