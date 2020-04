Välismaa lühiuudised

Tellijale

Putin lükkas 9. mai paraadi edasi

Venemaa president Vladimir Putin ütles eile, et lükkab koroonaviiruse epideemia tõttu edasi tänavuse 9. mai võidupühaparaadi Moskva Punasel väljakul. «Riskid, mis on seotud oma haripunkti mitte veel saavutanud epideemiaga, on äärmiselt kõrged,» lausus Putin. «See ei anna mulle õigust alustada praegu valmistumist paraadiks ja muudeks võidu 75. aastapäeva massiüritusteks.» President lubas, et nii paraad kui ka nn Surematu polgu marss toimuvad sel aastal igal juhul. «Mõistan, et kõigi jaoks on just 9. mai võidupäev. Seda kuupäeva pole võimalik ära jätta või edasi lükata,» tõdes Putin, kutsudes tähistama 9. maid pereringis. Interfax/AFP/BNS