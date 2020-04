FIS andis valeinfot

Lisaks kinnitas FIS teisipäeval, et Veerpalu palus CASil temale määratud ajutine võistluskeeld tühistada, kuid kohus lükkas selle 6. märtsil tagasi.

Kui jaanuaris kinnitas FIS teiste eestlaste karistused, mis tehti aprilli alguses ka avalikuks, siis Veerpalu osas lõplikku otsust ei tulnud, kuna klassikaäss eitab oma seost dopinguskeemiga. Veel veebruaris andis FIS Eesti Antidopingule teada, et Veerpalu kohta peaks otsus tulema «kohe-kohe», kuid sellele järgnes ainult üks pikk vaikus. See andis Antidopingule alust arvata, et Veerpalu võis olla asja taas spordikohtusse viinud. PM.