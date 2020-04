Spordi lühiuudised

Vennoga lõpetati leping

Võrkpallur Oliver Venno koduklubi Istanbuli Galatasaray lõpetas eestlasega küll lepingu, kui tema mängud tippklubi eest ei pruugi olla mängitud. «Praegu on seis Galatasarayga selles mõttes segane, et klubi lõpetas kõikide mängijatega lepingud ja saatis mehed koju. Samas öeldi, et nad loodavad mind juunis siiski mängimas näha, kui liigat ikkagi õnnestub jätkata. Treeneritelt saime koju kaasa treeningukavad, nii et olen lepinguta, aga veidi ikkagi seotud,» rääkis Venno Betsafe’i video-podcast’is. Venno selle hooaja viimane liigamäng Galatasaray eest toimus märtsi lõpus.