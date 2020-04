Tellijale

Koroonapandeemia meetmed on vajutanud pitseri isegi ilmavaatlusele. «Kõige enam on kannatanud mõõtmine lennukitele kinnitatud seadmetega, sest liinilende toimub väga vähe,» tõdes keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi. Põhiliselt tehakse nüüd vaatlusi raadiosondi abil.

Loodus aga ei tea eriolukorrast midagi. Krabbi lausus, et kuigi lumikellukesed õitsesid juba veebruaris ja nartsissidki lõid õied lahti tavapärasest varem, edeneb loodus üpris tavalist rada pidi. Seejuures on aga ka märgatavad piirkondlikud erinevused: kui Lõuna-Eestis on sinililled õitsenud juba nädalaid, siis Põhja-Eestis puhkesid need õide alles hiljuti.