Majanduse lühiuudised

Soome valmistub võõrustama sadu hooajatöötajaid

Soome põllumajandus- ja metsandusministeerium on koostanud nimekirja 1500 välistöötajast, keda lubatakse hooajalisteks töötajateks riiki. Hooajatöötajate nimekiri koostati ettevõtetelt saadud nimekirjade põhjal. Kokku saadi 3700 taotlust, kirjutas Talouselämä. Loa saanud töötajad on peamiselt töödejuhatajad või vajalikud muudeks eriliste ametikohtade täitmiseks. Suurem osa neist asub tööle põllumajandus- ja aiandustaludes, väike arv inimesi ka metsandus- ja kalandusettevõtetes. Kõik välismaalt tulevad töötajad jäetakse kaheks nädalaks karantiini, mis aga ei tähenda, et nad jäävad selleks ajaks farmitööst täielikult eemale. Ministeeriumi sõnul vastutavad karantiini korraldamise ja töötajate järelevalve eest tööandjad. Hooajatöötajate lennureisid maksavad kinni kas tööandjad või töötajad ise. PM

29% kukkus I kvartalis Eesti Raudtee kaubavedu.

Viiruskollete e-residendid asutavad Eestisse firmasid

E-residentsuse programmi juhi Ott Vatteri sõnul on viimastel nädalatel Eesti ettevõtteid loonud just need e-residendid, kes elavad Euroopa peamistes kriisikolletes Itaalias, Hispaanias, Saksamaal ja Prantsusmaal. Käesoleva aasta esimeses kvartalis registreerisid e-residendid ligi 1050 uut Eesti ettevõtet, mis on programmi ajaloo esimese kvartali rekord. Praeguseks on rohkem kui 68 000 e-residenti Eestisse loonud ligi 13 000 ettevõtet. Viie tegutsemisaasta jooksul on programm Eesti majandusele toonud otsest tulu üle 35 miljoni euro. PM

Ahto Pärl asub peagi Omniva teenistusse. FOTO: Tairo Lutter

Omniva värbas finantsjuhi Ekspress Grupist

Ekspress Grupi nõukogu esimees Ahto Pärl esitas tagasiastumisavalduse nõukogu liikme kohalt alates eilsest ja asub 20. aprillist Omnivas ametisse finantsjuhi ja juhatuse liikmena. Tema vastutusalaks saab Omniva kontserni finantsvaldkonna jätkusuutlik areng kogu Baltikumis. Pärli sõnul panid teda­ Omniva kasuks otsustama ettevõtte kiire areng rahvusvahelistes paki- ja IT-valdkondade äris, aga ka Eesti traditsioonilise postiteenuse tagamise väljakutsed ning strateegilised valikud. Pärl on varem töötanud muuhulgas Nordica finantsjuhina. BNS

Keevitaja keevitab ja lõikab metalldetaile. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Tööandjad ootavad kriisist väljumise kava

Tööandjate keskliidu volikogu nentis, et Eesti meditsiinisektor on tervisekriisi haldamisega hästi toime tulnud, samas teeb murelikuks Eesti kriisist väljumise tegevusplaani puudumine. Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul tuleks eriolukorra piirangute järkjärgulisel leevendamisel alustada kõige väiksema riskiga tegevustest: plaanilise ravi taastamine kõigis raviasutustes, lasteaedade ja koolide töö taastamine, tööjõu vaba liikumise võimaldamine ning kaubanduskeskuste avamine sarnaselt teiste kaubanduspindadega. «Ajal, kui /.../ teised riigid leevendavad järk-järgult piiranguid, et majandus saaks hakata taastuma, ei ole Eestis konkreetse tegevuskavani jõutud. Riik vajab piirangutest väljumise plaani, mis vaatab mitu kuud ette,» ütles ta. PM

8,7% kasvas veebruari tööstustoodang kuuga.

Idufirmadel jagub raha mõneks kuuks

Iduettevõtete rahalised puhvrid on piisavad kaheks kuni viieks kuuks ning lähima paari kuu jooksul tuleb neil kaasata lisainvesteeringuid, selgus Startup Estonia ja Eesti Start­upijuhtide Klubi uuringust. Kriisi venimise korral on vajalikud lühiajalise likviidsuse tagamise meetmed, märkis klubi asepresident Sten Tamkivi. PM

Taastuvenergia toetust sai enim riigifirma