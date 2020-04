Maatöö populaarsus hüppas üleöö lakke

Tellijale

«Sellist asja, et saab valida kümnete omakeelsete kandidaatide hulgast, pole minu ettevõtjaajaloo jooksul olnud,» tunnistas Võrumaal Läti-Venemaa piirinurga lähedal asuva Nopri talumeierei omanik Tiit Niilo. Ta on üks maaettevõtjatest, kes hakkas kadunud välistööjõu asemele otsima uusi töötajaid Eestist.

«Töösoovijaid on nii palju, et saame välja valida need, kes on huvitatud pikemaajalisest tööst,» seletas Niilo. «Huvilisi on ka Tallinnast, Tartust ja Keilast, kuid eelistame siiski võimalikult kohalikke inimesi.»