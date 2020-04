Tellijale

Zoomi suur eelis on selle lihtne kasutamine, tasuta konto pakub piisavalt võimalusi korraldada töökoosolekuid, koolitunde ja perekondlikke koosviibimisi. Zoomi vahendusel on isegi matuseid peetud.

Ühelt poolt on asi kasutajale ülilihtsaks tehtud, teisalt ei pruugi Zoomi kasutamine selle struktuursete vigade tõttu turvaline olla. Riski maandamiseks tuleb kinni pidada elementaarsest digihügieenist, soovitab MSN News. Zoom on teatanud, et teeb kõik endast oleneva turvaaukude lappimiseks.