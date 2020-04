Eesti lühiuudised

Tellijale

Keskerakonna ajaleht Kesknädal (pildil peasekretär Valeri Korbi käes) avaldas kolmapäeval esilehel reklaami, millega partei esitles koroonakriisi lisaeelarvet oma ministrite teenena. Reklaamis on kujutatud peaminister Jüri Ratas, haridusminister Mailis Reps, sotsiaalminister Tanel Kiik, riigihalduse minister Jaak Aab ja majandusminister Taavi Aas. «Toetame abi vajavaid valdkondi!» teatab tekst ning väiksemalt on välja toodud summad, mille riigikogu alles lehe ilmumise päeva õhtul lisaeelarvega kriisimeetmetesse suunas. Peaminister Jüri Ratas palus eile valitsuse pressikonverentsil reklaami pärast vabandust. «Vale reklaam vale sisuga, see ei ole Keskerakonna raha, see on Eesti maksumaksjate raha. Palun vabandust, olen palunud selle reklaami maha võtta,» ütles Ratas. PM