Vikerkaar loeb. Õigus iseäralikkusele

Tellijale

Ainult üldkehtivat ja paratamatut peab mõistus uurimisväärseks – üksiku ja erandlikuga ei oska ta peale hakata muud kui pakkida see üldmõistetesse ja taandada monoliitsele süsteemile. See ainult ähmastab tõelisi probleeme ning kirg, ootamatus, paljus, ime, elu, valu ja rõõm jäävad teadmisele kättesaamatuks.

Šestov on lummav stilist. Ta kirjutab elegantselt, eru­deeritult, sõbraliku ja suuremeelse irooniaga. Tema karjed sügavikust, mäss ja meelehaigus on valatud saledasse aforistlikku stiili. Ta on ka läbinägelik psühholoog ja kirjanduskriitik. Käsitlused Tolstoi ja Dostojevski mõttemaailmast, mis moodustavad «Hiiobi vaekaussidel» esimese osa, on tänini mõõtuandvad tõlgendused.