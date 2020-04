Kõigi mälestuseks, kes jäid Kolõma põrgus ellu

Tellijale

«See tee on ehitatud 1930.–1950. aastatel stalinlike sunnitööliste poolt. Sõidad ja silmad lähevad iseenesest niiskeks, kui kujutad ette, kuidas nad siin mägedes külmas ja näljas teid rajasid. Kes suri, lükati lihtsalt alla kuristikku,» kirjutasin tollal oma päevikusse. «Meelde tulevad Varlam Šalamovi mälestused. Solženitšõn on tema kõrval nohu. Ma ei tea, kas Šalamovit on eesti keelde tõlgitud, aga kui pole, siis peaks. Šalamov on palju ehedamalt kirjeldanud neid [Gulagi laagrite] koledusi.»