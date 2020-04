Tervitusi Narva-Jõesuu brutaalseimast köögist: Franzia ülemkokk Indrek Kõverik sõidutab oma puhvetipakikesi ka Tartusse ja Tallinnasse

Tellijale

On laupäeva varajane õhtupoolik, kui Franzia köögipealik Kõverik kõlistab, et jõudis just Narva-Jõesuust Tallinna. Eelmisel päeval oli tal Tartu toiduring, mõlema linna koduustele toidupakke laiali vedades jäi teele ka kohalikku Ida-Virumaa rahvast. Kahe päeva peale tuli kokkupakitud mitmekäigulisi söömaaegu üle neljakümne. Ega üksi palju rohkem teha jaksakski, iseäranis komplekteerimine võtab tohutu aja, tunnistab kokk. Tuleb ju ökonoomitada, personal on puhkepausil. Neljapäeval paneb ta ahju ja köögi huugama, reedel ja laupäeval viimistleb, pakib ja läheb sõitu. Aga mees loodab, et see aitab tal kehva aja majanduslikult üle elada ega lase inimestel Franziat ära unustada. Ellujäämiskursus Ida-Viru moodi! Isegi Viljandisse, Valka ja Tõrva on tulnud tal neil kriisinädalatel põigata, sest sealgi on Kõveriku cuisine brutale’il ehk brutaalköögil väike austajaterakuke.