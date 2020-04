EKI keelekool: #trellitatudkeel

Teemaviide on kasutusaja käigus saanud uusi funktsioone. Trellidega on hakatud märgistama meeleolusid, kasutades teemaviite vormi emotikoni asemel: #eluparimpäev, #eluonilus, #heaolla, #niilahe, #niimesiinvireleme, #sügavamõtteline, #näljane, #rahunemaha, #eiräägisõnagi, #ikkajuhtub. Keelemuutuse seisukohast on see huvitav nähtus – enamasti toimub areng suunaga lühema väljendusvahendi poole. Kuna emotikonid jätavad tõlgendajale küllaltki laiad võimalused, võib teemaviite eelistamisel olla tegu sõnumi täpsustamise vajadusega.

Ka teemaviite vorm on muutuses. See ei pea koosnema sõnast: #püsikodus, #koroonamineära, #eestistehtud, #lugemineonmõnus. Kasutada võib «hakitud trelle» ehk moodustada teemaviiteid sõnumi osadest (#uskumatult #rõõmus). Teine äärmus on ülipikad «lohetrellid», mis tegelikult välistavad võimaluse, et keegi võiks midagi sarnast otsida tahta. Selle looja annab justkui mõista, et tegemist on levinud tegevusega, nagu näiteks uuenenud olukorda kommenteerivas teemaviites #koduõpeontore­agatubaneodavisevõiblõppeda­halvasti. Vasturepliigile võib kutsuda «dialoogtrellidega»: #kasoledhommikusekonjakijoomisemahajätnud.