Kuidas Vive Tolli mind mõjutanud on

Ühel hetkel ilmus aga meile koju raamat «Alice Imedemaal» ja see oli midagi hoopis muud. See ei olnud ilus, see ei olnud kole, see oli õudne. Räägin siin muidugi ainult piltidest. Neis piltides oli minu jaoks ­midagi mulle täiesti uut, tagantjärele vaadates ilmselt mingi irratsionaalsus ja pigem tunne kui kirjeldus. Emotsioon. Juba see roheliste vidusilmadega padjapüürikujuline nägu raamatu kaanel oli nii jube, aga samas mingil moel ka väga ligitõmbav.

Mäletan, et üksi kodus olles võtsin tihti selle raamatu välja ja vahtisin kaane peal seda nägu (see kordus raamatu sees ka mitmes kohas) ja tundsin mingit seletamatut hirmutunnet. Ükskord tegin seda tohutu äikesetormi ajal ja siis oli nii-öelda täislaks. Võin liialdamata öelda, et need illustratsioonid on mulle sõna otseses mõtte pähe sööbinud ja just nimelt oma tunde poolest, sest mingeid kribu-krabu detaile seal ju pole. Mingi ebamäärasus ja salapära, veidrad värvitoonid, kummituslik atmosfäär. Etteruttavalt võin öelda, et just sellesama kummitusliku atmosfääri tõttu said ühel hetkel neist «Alice Imedemaal» joonistustest minu lemmikud ja seda on nad siiani.