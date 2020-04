Tiit Pruuli: noor Mart Laar ja noor Jakob Hurt

Tellijale

Hiljuti ilmutas ajaloolane Mart Laar raamatu meie posti­papast – «Johann Voldemar Jannsen. Elu ja töö». Selle raamatu laiem kontekst, mis kannab samas ka kirjutaja ja portreteeritava vahelist isiklikku mõõdet, on Laari mõtisklused, kuidas hinnata ühe poliitiku rolli ajaloos, kuidas teda mõista ilma hukka mõistmata. Mis on jäänud Jannsenist domineerima, kas nooruse torm ja tung või vanaduse isepäine konservatiivsus? Jannsen ei kadunud ühiskondlikust vaateväljast pikaks ajaks mitte ainult oma insuldihaiguse pärast. Olid mingid põhjused, miks ka punavõimul oli teda XX sajandi keskel kerge ära kaotada, vastuolulise tegelasena näidata. Ennast ilmeksimatuks pidava vanamehe virin, laveerimine ja kokkuleplus olid need tunnussõnad, mis paljudele vanast Jannsenist meelde jäid. Laar on teinud tänuväärse töö Jannseni inimliku palge mõistmiseks ja pesemisekski. Aga seda viimast pole tal olnud põhjust teha oma ärkamisajast pärit lemmiktegelase, Jakob Hurda puhul, kelle tunnussõnadeks läbi aegade on olnud aatelisus ja rahvuslus.