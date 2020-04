Trad.Attack! pressis staadioni muusikasse

Tellijale

Sellest möödunud aega mahub üks omanimeline EP ning kaks albumit. «AH!» (2015) pani rahvuslike juurte kohale sädemeid pilduma diskokera, tundlik ja ergas «Kullakarva» (2017) demonstreeris, et möödunul on bändi maailmas oma kindel ja konkreetne koht, aga mustal lael seal kandvat rolli pole isegi metafoorses mõttes mitte. Värskel kauamängival on igasugune lagi kui selline sootuks kus see ja teine lennutatud. Ingliskeelse pealkirjaga, kuid eestikeelse sisuga «Make Your Move» on algusest lõpuni võimsa ja avara kõlaga staadionifolk. Sandra ja Jalmar Vabarna ning Tõnu Tubli tahtsidki ette võtta omamoodi proovilepaneku, kui suurelt saab õigupoolest üks kolmeliikmeline bänd kõlada ning kas ja kuidas on võimalik salvestada stuudios muusikat nii, et see kõlaks nagu staadionil. Selgus, et on võimalik. Muidugi oleks võinud Trad.Attack! jäädagi mängima «Koorekest», kuid mugav paigalseis nende DNAga ei sobi ning see ongi bändi üks võlusid.