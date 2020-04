Küprose imaam äratab ellu lõhenenud saare lõunakalda islamipärandit

Nagu lähedalasuval soolajärvel talvituvad roosad flamingod, on ka suurem osa Küprose kaguosas asuvas Hala Sultan Tekke mošees jumalasõna kuulavaid inimesi saabunud kaugelt. See, et nad selles pühapaigas üldse palvetada saavad, on suuresti küproslasest imaami Shakir Alemdari teene, kes on võtnud oma südameasjaks lõhenenud saare islami pühapaikade taaselustamise.