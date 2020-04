Brasiilia president Jair Bolsonaro on üks väheseid maailma riigijuhte, kes on ekspertide antud soovitusi koroonaviirusega seoses täielikult ignoreerinud, kuigi rohkem kui 31 000 tuvastatud nakatunu ja 2000 surmajuhtumiga on riik Lõuna-Ameerika suurim nakkuskolle.