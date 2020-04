Hulga uute viiruseohvrite leidmine tekitab küsimusi

Kuigi Hiina võimude väitel ei viita eilne teade, et koroonaviiruse algkoldes Wuhanis suri Covid-19sse varem väidetust tegelikult 50 protsenti rohkem inimesi, kuidagi varasemale salatsemisele, on nii Prantsusmaa, Suurbritannia kui ka Ameerika Ühendriikide liidrid seisukohal, et Peking pole olnud avameelne.