21. sajandi Rockefellerid

Kui Gatesil mainekujunduslik eesmärk oli, siis on see nüüdseks igal juhul saavutatud. Kaasade rajatud Bill & Melinda Gates Foundation on praegu üks maailma suurimaid heategevusorganisatsioone, millel on vara peaaegu 47 miljardit dollarit. Fond on täitnud maailma tervishoiu arendamises asendamatut rolli. Bill ja Melinda Gatesi suur toetus Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) on andnud paarile suure sõnaõiguse teemade tõstatamisel ja prioriteetide sättimisel.