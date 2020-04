Välismaa lühiuudised

Norra võtab kasutusele viiruse jälgimise rakenduse

Norra, kes kuulub esimeste koroonaviiruse tõkestamiseks seatud piiranguid leevendavate riikide sekka, võtab kasutusele nutitelefonide rakenduse, millega jälgida nakkuse kulgu. Tasuta rakenduse nimega Smittestop (tõlkes «peatage infektsioon») töötasid välja Norra arendajad, et pakkuda tuge tervishoiuametnikele selgema pildi saamisel Covid-19 levikust ning teavitada kasutajaid, kui nood on olnud kontaktis viirusekandjaga. Norra suurendab Covid-19 proovide võtmist praeguselt 30 000 analüüsilt nädalas 100 000 proovile kuu lõpuks. Neljapäevase seisuga oli riigis tuvastatud 6566 nakkus- ja 130 surmajuhtu. AFP/BNS

100 000 jeeni ehk 854 euro ulatuses kriisiabi toetust kavatseb Jaapan maksta igale alalisele elanikule.

Minister: Saksamaal on viiruspuhang kontrolli all

Saksamaal on uue koroonaviiruse levik tänu kuu aega kestnud liikumispiirangule taas kontrolli all, ütles tervishoiuminister Jens Spahn (pildil) eile Berliinis ajakirjanikele. Tema kinnitusel pole riigi tervishoiusüsteem pandeemia ajal veel kordagi sattunud surve alla, millega ei suudetaks hakkama saada. Alates 12. aprillist on Saksamaal Spahni sõnul olnud rohkem Covid-19st tervenenud inimesi kui aktiivseid haigusjuhtumeid. 83 miljoni elanikuga riigis on tehtud 1,7 miljonit testi. Neljapäeval teatas liidukantsler Angela Merkel seniste piirangute mõningasest lõdvendamisest, alates esmaspäevast võivad väiksemad kauplused uksed avada. AFP/BNS/PM

Koeraliha sööv mees. FOTO: Ahn Young-joon/AP/Scanpix

Kaguaasialased nõuavad rohkem koera- ja kassiliha

Koera- ja kassiliha müük on alates koroonaviiruse pandeemia puhkemisest Vietnamis ja Kambodžas kasvanud, sest inimesed usuvad nende raviomadustesse. Hiljutine uurimine paljastas, et isegi osa arste soovitab patsientidel koduloomade liha süüa, väites, et see aitab vastu seista külmale ilmale ja operatsioonide järel kiiremini taastuda. Ühtegi teaduslikku tõendit koera- ja kassiliha tervendavate omaduste kohta ei ole. Tänavatoidumüüjad ütlesid, et selline liha on naturaalne, kemikaalideta ja seetõttu söömiseks ohutu. Independent/PM

Rootsi hoogustab testimist

Uue koroonaviiruse leviku tõkestamisel paljudest riikidest tunduvalt leebemaid reegleid kehtestanud Rootsi valitsus teatas eile, et asub lähinädalatel senisest märksa suuremas mahus võtma koroonaviiruse proove. Seni on Rootsis võetud umbes 75 000 proovi, kinnitust on saanud 13 216 nakkus- ja 1400 surmajuhtumit. AFP/BNS

Suitsu mattunud Kiiev eile hommikul. FOTO: Sergei Supinski/AFP/Scanpix

Tšornobõli toss jõudis Kiievisse