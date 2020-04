Koroonakriisi superstaar pani Microsofti põlved värisema

Tellijale

Microsoft on viimase kümmekonna päeva jooksul juba kaks korda väljastanud teateid oma koosoleku- ja koostöötarkvara Microsoft Teams populaarsuse kohta. Eelmisel teisipäeval teatas tarkvaragigant, et püstitas 31. märtsil kasutusminutite arvu rekordi, mis ulatus tol päeval 2,7 miljardi koosolekuminutini. Seda on 200 protsenti rohkem kui kaks nädalat varem. Lisaks teatas ettevõte, et videoseansside arv platvormil kasvas märtsis enam kui 1000 protsenti.