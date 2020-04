Tallinna börs taastub visamalt kui teised

Tellijale

Meie börsiindeks OMXT tegi kriisi põhja (aga me tegelikult ei tea, kas see on päris põhi või kukuvad börsid mõne aja pärast veel sügavamale) 16. märtsil, mil indeks oli veebruarikuise tipuga võrreldes kukkunud pea kolmandiku võrra. Praeguseks on indeks tõusnud põhjast 15 protsenti.