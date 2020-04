LHV ja Tallink laskusid sõnasõtta laenu pärast

Tellijale

Kui Tallink tegi riigile taotluse 150 miljoni euro suuruse laenu saamiseks, mida on poolte nõusolekul võimalik ümber vormistada osaluseks, andis LHV teada, et ligi 180 000 pensionikogujat esindavad panga pensionifondid tegid Tallinkile 200 miljoni eurose rahastamispakkumise. Seda koostöös ühe erakapitalifondiga, kelle nime LHV ei maininud.

LHV nõukogu esimees Rain Lõhmus märkis, et riigi abi peaks minema pigem väiksematele ettevõtetele, mitte sellistele, kellel on ligipääs erasektori rahastusele. «Riik on loodud ikkagi inimeste murede haldamiseks, mitte valitud seltskonna murede lahendamiseks,» ütles Lõhmus ja avaldas hämmingut, et laevandusfirma ei olnud nende pakkumisele isegi vastanud.