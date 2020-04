Eesti läks kasiinosse

Nüüd on praegune valitsus teise pensionisamba maksete peatamisega sarnast teed läinud. Omal äraspidisel moel on see isegi loogiline. Mõistagi tuleb maksmata jäänu hiljem hüvitada inimestele, kes oma pensionimakseid jätkavad. Nii käis see ka eelmise kriisi ajal, mil samuti teise samba maksed peatati.

Häda on selles, et keegi ei tea, milline see tootlus olema saab. Kui riik oleks need 142 miljonit eurot näiteks võlakirjade kaudu laenuks võtnud, oleks intressikulu olnud ette teada ja ilmselt alla paari promilli aastas. Ent nüüd ei oska me aimatagi, nagu kasiinos ikka.