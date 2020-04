Tellijale

Covid-19 levikul ja selle tõkestamisel on väga suur roll inimeste käitumisel: kui palju nad liiguvad ringi ja kohtuvad üksteisega, kas nad pesevad käsi ja kannavad kaitsemaske, kuivõrd nad alluvad valitsuse antud soovitustele või täidavad kehtestatud reegleid jne. Mis määrab inimese käitumise? Väga üldistatult võib öelda, et ühelt poolt tema iseloom ja teiselt poolt teda ümbritsev keskkond. Just ümbritseva kultuurikeskkonna mõju on see, mis aitab selgitada erinevusi riikide ja piirkondade vahel.