Aimar Altosaar: ilma usuta ei saa

Tänapäeval pole nendes inimühiskonna põhialustes midagi muutunud – see püsib usul, et ümbritsev materiaalne maailm on mõõdetav ja seletatav ning loodusteadlased ja tehnoloogid oskavad meid selles aidata. Ka tänapäeval vajavad inimesed usku, et teisedki liigikaaslased on usaldusväärsed, tajuvad samamoodi maailma ja püüdlevad isikliku õnne poole. Ühtesid aitab selles mõni üleilmne religioon, teisi kohalik usund või mõni moodne õpetus. On neid, kes väidavad, et ei usu üldse mitte kedagi ega midagi, kuid tuleks imestada selliste indiviidide vapruse üle, kui nad kohtuvad tänaval käies või maanteel autoga sõites teistega!