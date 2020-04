Andi Hektor: Meenuta - Newton 1665

Tellijale

Viimased nädalad on toonud valitsusest üksjagu segadusse ajavad majandussõnumeid. On selge, et valitsus peab antud olukorras toetama ettevõtteid ja ennekõike neid, keda on piirangud kõige rohkem kahjustunud. Avaliku raha hulk on piiratud, tuleb teha karme valikuid. See on aga ka praeguse valitsuse suur võimalus – toetada jõulisemalt neid majandusvaldkondi ja ettevõtete tegevusi, mida näeme osana oma tulevikumajandusest. Täpselt nii, nagu tegi Soome, toetades lama ajal oma tarka tööstust, ettevõtete innovatsiooni ning haridust ja teadust. Just sel ajal sai suure kiirenduse Nokia ja paljud teised Soome tööstuse targad lipulaevad. Siis loodi ka Soome riiklik biotehnoloogia instituut, mille pikaaegne direktor oli meie tuntud teadlane Mart Saarma.