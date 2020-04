Raul-Allan Kiivet: tegelik tegevuskava

Tellijale

Muru kastmiseks on mul kodus voolikud koos jagajatega kolmele-neljale vihmutile. Kastmise lõpetamine on lihtne ja käib ühe raksuga: keeran peakraani kinni ja siis on aega vidinad kokku korjata. Kastmise alustamine on aga mitu korda tüsilikum: voolikud tuleb ühendada õigesti ja kraanid olgu avatud õiges kohas, teises kohas esialgu kinni, et uputust ei tekiks.