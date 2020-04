Tüli justiitsreformi üle on lõhestanud Poola kohtunikkonna

Euroopa Liidu Kohus andis hiljuti Poolale korralduse peatada riigi ülemkohtu distsiplinaarkogu tegevus seniks, kuni nad vaevad, kas see uus organ on ikka piisavalt sõltumatu, et mitte osutuda poliitiliseks tööriistaks, millega nahutada võimudele ebamugavaid kohtunikke. Poola valitsuse silmis on diskussiooni algatanud Euroopa Komisjoni vastuseis nende reformile alusetu.