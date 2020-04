Heiki Lill: odava kauba hind

Tellijale

Austraalia Strateegilise Poliitika Instituudi (ASPI) avaldatud raporti tulemusi lugedes märkasin kurbusega, et tarbin enesele teadmata sunnitööliste toodetud kaupu. Kas sunnitöö on tänapäeval tõesti vahend inimese poliitilise maailmavaate muutmiseks? Miks me siis tolereerime teiste riikide säärast käitumist? Kas oleme nii lihtlabaselt kasuahned või on meil suurriigi ees hirm – et mis saab meist siis, kui julgeme öelda midagi, mis talle ei meeldi?