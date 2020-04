Juhtkiri: uued normid uues maailmas

Kõige keerulisem on siin see, et meil pole piisavalt infot keskse probleemitekitaja kohta. Kellelgi ei ole. Näiteks suremuse küsimus, mille üle ikka ja põhjendatult arutletakse. Alustuseks tuleks mõista, et surmavus ei ole viiruse omadus nõnda, nagu tuumalaeng on keemilise elemendi omadus. Mõne inimese see viirus tapab, mõni ei pane enese nakatumist tähelegi. Keskmised väärtused saadakse aga just nimelt keskmistena ning see omakorda sõltub sellest, milline on näiteks uuritava populatsiooni vanuseline jaotus. Milline on seal rasvumus. Milline on seal kaasuvate haiguste hulk. Millised on sotsiaalsed suhted ja kombed. Milline on ravivõimekus. Ja nõnda edasi. Need on vaid mõned kohmakad parameetreid, millest suremus sõltub.