«Miks ootame pikisilmi võõrtöölisi?»

EKRE tegi Raul Siemile ettepaneku ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadiks hakata juba kaks nädalat tagasi. Võõrtööjõust rääkides leidis Siem, et ettevõtjatel tuleb mõelda, kuidas mitte samamoodi jätkata, vaid uutmoodi edasi minna. Järgmiste valimiste ajal toimuvad e-valimised tulevase ministri sõnul sellisel juhul, kui need on läbipaistvad, kontrollitavad ja turvalised. Raul Siem vastas küsimustele Kanal 2 «Reporteri» otsesaates.