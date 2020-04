Eesti kolmas Covid-19-sünnitaja: mul oli tohutu hirm lapse pärast

Praegu on teada, et sünnitusteede kaudu SARS Cov-2 ei nakku, samuti ei kandu viirus lapsele rinnapiima kaudu. FOTO: Shutterstock

«Mind valdas tohutu hirm, mitte enda, vaid lapse pärast,» kirjeldab Marta (nimi muudetud) hetki, kui arstid talle pärast sünnitust teatasid, et tema koroonaproov osutus positiivseks. Kas laps on nakatunud, kas see võib olla vastsündinule eluohtlik, kas ma võin teda rinnaga toita, vasardasid küsimused noore ema peas.