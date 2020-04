Majanduse lühiuudised

Tellijale

Markus Villig: Bolt ei ole riigiabi küsinud

Kuigi Bolti võimalik rahastamine riigi poolt on viimasel ajal kirgi kütnud, rõhutas ettevõtte kaasasutaja Markus Villig, et otsest riigiabi pole Bolt kuuldustele vaatamata veel küsinud. «Täna tegelikult ei saa öelda, et oleksime ametliku avalduse sisse andnud, et me riigiabi soovime,» lausus Villig reedel. Tema sõnul konsulteerisid nad riigiga, kas KredExi meetmed sobivad tehnoloogiaettevõtetele või Bolti-suurustele ettevõtetele. «See oli tegelikult meie pöördumise sisu. Me ei ole läinud riigi poole paluma, et andke meile selline summa alla turutingimuste. Ei. Me oleme öelnud, et palun kaasake tehnoloogiaettevõtted oma plaanidesse ja arutame, mis võimalused on. Kui neid võimalusi riigi poolt ei ole, siis muidugi, nagu iga teine ettevõte, peame tegema oma plaanid ümber ja otsima muid alternatiive.» Kuku Raadio