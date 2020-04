Kerr Kriisa siirdub USA ühte paremasse korvpalliülikooli

Tellijale

Kas tekkis kahtlusi-kõhklusi, kumb valida? «Näen Arizonasse minekut kui sammu edasi. Otsus on väga suur ja tähtis. Kui see sai tehtud, tundsin südames kergendust. Tean, et NCAAs keegi garantiid ei anna, aga kokkuvõttes kõhklusi ei ole. Otsus ei tulnud üleöö, see oli pikk protsess,» ütles Kriisa Postimehele.